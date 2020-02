Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Iphone aus Fahrzeug gestohlen

Germersheim (ots)

Ein Apple Iphone im Wert von 600 EUR erbeutete ein bis dato unbekannter Täter bei einem Diebstahl aus einem geparkten Auto an der S - Bahn - Haltestelle Unkenfunk. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 8.45 und 19.30 Uhr. Der Tatverdächtige hatte zunächst eine Fensterscheibe im Bereich der Beifahrerseite eingeschlagen und gelangte hierdurch in den Fahrzeugraum. Der Sachschaden wird auf zirka 4000 EUR beziffert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

