POL-PDLD: Germersheim - Gewalt gegen Polizeibeamte

Wegen eines aggressiven Ladendiebs verständigte die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Speyerer Straße am Dienstagmittag um 15.45 Uhr die Polizei. Der Mann hatte zunächst trotz bestehendem Hausverbot die Filiale betreten und dort Nahrungsmittel im Wert von zirka 5 EUR gestohlen. Als er nach Passieren des Kassenbereichs auf die Tat angesprochen wurde, rastete er aus. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann nicht beruhigen. Da er einem Platzverweis nicht nachkam wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Gegen die Mitnahme wehrte sich der 29 - Jährige heftig in dem er nach den Polizisten schlug und trat. Zudem beleidigte er die Beamten fortlaufend. Letztlich mussten dem Mann Hand- sowie Fußfesseln angelegt werden. Weiterhin spuckte der Proband in Richtung der Polizisten. Da der Ladendieb unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Ein Vortest erbrachte ein Ergebnis von 2,14 Promille. Der Tatverdächtige wurde im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver und musste daher bis zur Ausnüchterung in einer Zelle verbleiben. Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen tätlichen Angriffs wurde eingeleitet. Die eingesetzten Polizeibeamten erlitten bei dem Einsatz keine Verletzungen.

