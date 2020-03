Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Neulandstraße erlitt ein 29-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmorgen schwere Verletzungen. Ein Autofahrer bog gegen 07.40 Uhr von einem Grundstück nach links auf die Neulandstraße ab. Dabei übersah er den 29-Jährigen, der mit seinem Krad in Richtung stadtauswärts fuhr, und prallte mit diesem zusammen. Anschließend kollidierte das Motorrad mit dem entgegenkommenden Opel einer 49-Jährigen und mit einem Holzpoller. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

