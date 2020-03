Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

An der Hafenstraße, zwischen der Weserstraße und der Rheinstraße, ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 07.50 und 15 Uhr gegen einen grauen Ford Focus, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Der oder die Unbekannte verursachte an der linken Fahrzeugseite einen nicht unerheblichen Schaden und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell