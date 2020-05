Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Trunkenheitsfahrt mit Unfall, anschließend Widerstand

Bad Laer (ots)

Gegen 20:35 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Bad Laer die Straße Im Winkel in Fahrtrichtung Landwehrbach. Im Kreuzungsbereich zur Hagestraße kam sie mit ihrem BMW ohne Fremdeinwirkung nach links von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich die Frau, sie blieb bei dem Unfall unverletzt, schon aus ihrem Fahrzeug befreit und versuchte sich von der Unfallstelle zu entfernen. Sie wurde durch Polizeibeamte aufgehalten, diese stellten eine Alkoholbeeinflussung fest. Die Frau wurde über ihre Rechte belehrt und die Entnahme einer Blutprobe in Aussicht gestellt. Daraufhin wurde die 25-Jährige so aggressiv, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Als sie in den Streifenwagen gesetzt werden sollte, trat sie in Richtung der eingesetzten Beamten und traf einen von ihnen am Oberschenkel. Der Beamte blieb aber unverletzt. Angekommen auf der Polizeidienststelle und während der Blutprobenentnahme durch einen Arzt, änderte die Frau ihr Verhalten kaum. Sie wurde später durch Verwandte abgeholt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, der verunfallte BMW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

