Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe haben es auf Anhängerzubehör abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Zu Beginn der Woche, zwischen dem 01. und 03.06.2020, machten sich Unbekannte an zwei Anhängern an den Straßen Am Großen Wiel und Am Wellbach zu schaffen.

Zwischen Montag, 01.06.2020, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 03.06.2020, 12:00 Uhr, trennten Unbekannten einen Kabelbaum eines Anhängers ab und nahmen ihn mit. Der Anhänger stand an der Straße Am Großen Wiel in der Nähe der Kreuzung Rabenhof in einer Parkbucht.

Unweit entfernt an der Straße Am Wellbach, zwischen der Seidenstickerstraße und der Straße Am Großen Wiel, nahmen die Diebe einen Pferdeanhänger ins Visier. In einer Hofeinfahrt flexten sie die Deichsel des Anhängers ab und schafften sie davon. Der Tatzeitraum lässt sich auf Dienstag, 02.06.2020, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.06.2020, 11:50 Uhr, eingrenzen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

