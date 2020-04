Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Ein etwa 40- bis 45-jähriger Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer auf der Mülgaustraße in Mülfort geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am Sonntag (26. April) gegen 15 Uhr.

Ein 18-Jähriger fuhr auf dem Radweg der Mülgaustraße in Richtung Duvenstraße. Auf Höhe einer Baustelle, durch die der Radweg verengt ist, kam dem 18-Jährigen der etwa 40- bis 45-Jährige entgegen. Der 18-Jährige gibt an, noch gebremst zu haben, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindert haben zu können. Durch den Zusammenstoß flog der 18-Jährige über den Lenker seines Fahrrads und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 40 bis 45 Jahre alte Radfahrer fuhr in Richtung Steinstraße davon.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, unter 02161-290 anzurufen. (km)

