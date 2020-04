Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Was am Samstagnachmittag mit einer verbalen Provokation in der Eickener Fußgängerzone begonnen hatte, endete für einen 41-Jährigen mit einer vermutlich schweren Verletzung im Krankenhaus.

Der 41-Jährige hatte sich am Samstag (25.04.2020) gegen 15 Uhr im Bereich des "Aretz Plätzke" aufgehalten, als er aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angesprochen wurde.

Während sich zwei der insgesamt drei Personen zurückhielten, provozierte der Dritte einen Wortwechsel, im Zuge dessen er sich augenscheinlich in Rage redete. Der 41-Jährige ging in Richtung Marktplatz Eicken weg, die Personen folgten ihm. Die Bemühungen der zwei weiteren Jugendlichen, ihren Kumpel zurück zu halten, schlugen offensichtlich fehl. Letztendlich nahm dieser dem 41-Jährigen am Markt eine Bierflasche aus der Hand und schlug sie gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten die drei Personen. Die Flasche zerbrach.

Der ansprechbare 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Haupttäter wurde als etwa 20-jähriger, schlanker Mann mit auffallend blassem und schmalem Gesicht beschrieben. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Winterjacke. Auffällig war ein enges schwarzes, im Nacken zusammengebundenes Kopftuch. Seine beiden Begleiter sollen auch ca. 20 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht weitere, namentlich noch nicht erfasste Zeugen des Verfalls. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell