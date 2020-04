Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfall beim Wenden

Schwelm (ots)

Am 21.04. gegen 09:30 Uhr, befuhr eine 40-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw VW die Hauptstraße in Richtung Wilhelmstraße. Auf Höhe einer Einfahrt beabsichtigte sie, ihr Fahrzeug zu wenden. Ein 67-jähriger Gevelsberger, der auf seinem Leichtkraftrad hinter der Schwelmerin fuhr, bemerkte dies zu spät. Er kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Leicht verletzt wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

