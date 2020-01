Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster aus Bad Oeynhausen lebt nicht mehr - Leichnam aus der Weser geborgen

Bad Oeynhausen (ots)

Was befürchtet wurde, ist nun traurige Gewissheit. Der seit dem 27. Dezember vermisste 72-jährige Mann aus Bad Oeynhausen lebt nicht mehr. Zwei Angler entdeckten am frühen Montagnachmittag einen leblosen Körper in der Weser in Höhe des Lohbuschteichs im Ortsteil Dehme und informierten die Polizei. Mithilfe der Feuerwehr konnte der Leichnam aus dem Wasser geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen der Beamten dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten Senior handeln. Der Mann ist ertrunken. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es gegenwärtig nicht.

Wie bereits berichtet, hatten Angehörige eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Daraufhin startete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen. Dabei wurde noch am Abend des 27. Dezember der Pkw des Vermissten in Dehme aufgefunden. Die Suche wurde über das Wochenende fortgesetzt. Letztlich ergaben sich aber keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes. An der Suche hatten sich neben den Besatzungen eines Polizeihubschraubers und eines Polizeibootes auch ein Spürhund sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Zudem hatte die Polizei über die sozialen Medien über den Fall berichtet und um Hinweise gebeten.

