Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Gestohlene Umhängetasche

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat einer 33-jährigen Frau am Samstagabend (25. April) gegen 19.15 Uhr auf der Roermonder Straße in Waldhausen ihre Tasche gestohlen.

Die Frau ging zu Fuß mit ihrer Tochter auf dem Gehweg, als der Täter von hinten mit einem Fahrrad an sie heran fuhr. Er rempelte sie am Oberkörper an. Ihre Umhängetasche rutschte von der Schulter und fiel zu Boden. Ehe die 33-Jährige sich bücken konnte, griff der Mann die Tasche und fuhr auf dem Fahrrad davon. In der Tasche befand sich unter anderem eine Geldbörse mit etwas Bargeld und diversen persönlichen Dokumenten.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt: circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dicke Unterlippe, südländischer Typ. Er trug eine rote Basecap und Handschuhe, an denen die Finger frei waren. Unterwegs war er mit einem blauen Fahrrad.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

