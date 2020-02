Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mehrfach Feueralarm im Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt (ots)

Gestern Nacht wurde zum dritten Mal innerhalb eines Tages Feueralarm im Erfurter Hauptbahnhof ausgelöst. Nachdem zunächst in den Morgenstunden zweimal Alarm ausgelöst worden war (die Bundespolizei berichtete), kam es kurz vor Mitternacht zur erneuten Alarmauslösung. In dem Fall hatte ein Reisender beobachtet, wie ein Mann den Notfallmelder ausgelöst hatte. Auf Grund seiner Personenbeschreibung konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen noch in Bahnhofsnähe festnehmen. Der 35-jährige Deutsche gab die Taten zu. Gegen den in Erfurt Wohnenden leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen ein.

