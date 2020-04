Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Betonentsorgung

Daleiden (ots)

Durch unbekannte Täter wurde Beton an einem Wirtschaftsweg in Daleiden illegal entsorgt. Der Tatzeitraum ist nicht genau einzugrenzen, jedoch dürfte dieser in jüngster Vergangenheit liegen.

Mit einem bisher unbekannten Fahrzeug wurde ein Wirtschaftsweg ausgehend von der B 410 zwischen Irrhausen und Daleiden befahren um auf einer Wiesenfläche Beton auszugießen.

Die betroffene Wiesenfläche liegt im Flur "Aufm Laarberg beim Kreuz".

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm (06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.

