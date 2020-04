Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Einbruchsversuch in Wohnhaus Ort: Gerolstein, Am Brückelchen Zeit: zwischen 01.04., 10:15 Uhr und 02.04., 10:20 Uhr

Am 02.04.2020 meldete der Besitzer eines Wohnhauses einen versuchten Einbruch in sein Einfamilienhaus in Gerolstein der sich zwischen dem 01.04.2020 und dem 02.04.2020, 10:20 Uhr ereignet haben muss. Das Einfamilienhaus liegt in einem Wohngebiet in der Ortslage von Gerolstein. Der oder die Täter versuchten an der rechten Gebäudeseite, durch die Garage ins Haus einzudringen. An dem Garagentor, einem Tor welches aus Lamellen besteht, wurde eine Lamelle nach oben gedrückt. Der Versuch ins Haus zu gelangen misslang.

Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592-96260 oder die Polizeiwache Gerolstein, 06591-95260

