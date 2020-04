Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines leerstehenden Wohngebäudes

Maring-Noviand (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend, 02.04.2020, zum Vollbrand eines leerstehenden Wohngebäudes in der Ortslage Maring, Flurbezeichnung: Maringer Schweiz.

Die oberirdisch befindliche Holzkonstruktion brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht genau beziffert werden, dürfte aber im 5stelligen Bereich liegen.

Im Einsatz befanden sich die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, die FFW´en Maring-Noviand und Kues, sowie der Wehrleiter der VGV Bernkastel und der Kreisfeuerwehrinspekteur.

Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagabend in diesem Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrnehmen können, welche mit dem Brand möglicherweise in Verbindung stehen könnten.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.

