Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Olzheim (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, 01.04.2020, auf Donnerstag, 02.04.2020, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus in der Ortslage Olzheim, Vennstraße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die unverschlossene Hauseingangstür in das Gebäude und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Im Zuge dessen wurden im Gebäude mehrere verschlossene Türen gewaltsam geöffnet. Ermittlungen hinsichtlich der Schadenshöhe und des Diebesguts dauern noch an. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Prüm, 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.

