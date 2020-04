POL-PDWIL: Verkehrsunfall bei Eisenschmitt

Polizeidirektion Wittlich

Am Donnerstag, dem 02.04.2020 ereignete sich auf der Landesstraße 34 kurz vor der Ortschaft Eisenschmitt Ortsteil Eichelhütte, noch auf der Bergstrecke vor Eichelhütte, ein Verkehrsunfall. Hierbei ist ein weißer Lieferwagen von Eichelhütte kommend in Richtung Schwarzenborn gefahren. Der Lieferwagenfahrer fuhr beim Befahren einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Hierdurch musste der den Berg hinunterfahrende Fahrzeugführer eines schwarzen Golf Kombis ausweichen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Beim Anprall riss das linke Vorderrad des VW ab. Der Lieferwagenfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Kurz nach dem Unfall sind zwei Motorradfahrer, ein Mann und eine Frau mit jeweils eigenem Motorrad an der Unfallstelle eingetroffen und halfen dem unverletzten Fahrzeugführer. Es wird gebeten, dass sich diese beiden Motorradfahrer bei der Polizei in Wittlich (06571/9260) melden, da sie gegebenenfalls Angaben zum flüchtenden Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen könnten.

