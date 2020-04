Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 31.03.2020, am Nachmittag gegen 15:00 Uhr, klingelten zwei männliche Personen an der Haustüre des Anwesens einer 83jährigen Frau. Da die 83jährige Bewohnerin die Haustüre nicht öffnete, riefen die Personen dieser durch die geschlossene Tür zu, dass man zur Durchführung eines Corona - Testes erschienen sei. Da die Bewohnerin die Tür nicht öffnete, haben beide Männer dann das Anwesen verlassen. Die Bewohnerin sah durch die Fenster lediglich zwei sich entfernende Männer. Eine Beschreibung war ihr wegen der Rückenansicht nicht möglich. Die Seniorin berichtete später der Pflegedienstkraft über den Sachverhalt, die ihrerseits hiesige Polizeidienststelle unterrichtete. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht in der Form vorstellig werden. Bei Vorfällen dieser Art sollte man unverzüglich über den Notruf (110) die Polizei verständigen.

