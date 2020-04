Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bitburger Polizei geht entschlossen gegen Verstöße gegen das erlassene Kontaktverbot im Kontext der Corona-Pandemie vor

Bitburg (ots)

Die Bitburger Polizei geht wie bereits öffentlich angekündigt nunmehr verstärkt dazu über, nach zunächst umfangreicher sehr dialogorientierter Aufklärungsarbeit, insbesondere bei Wiederholungstätern sowie beratungsresistenten Personen, Verstöße gegen das im Kontext der Corona-Pandemie erlassene Kontaktverbot, sehr entschlossen zu unterbinden, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen.

Innerhalb von nur einer Stunde mussten mehrere Verstöße im Stadtgebiet von Bitburg geahndet und Veranstaltungen sowie Ansammlungen aufgelöst werden.

Gegen 23.00 Uhr wird lautstarke Musik aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bitburg gemeldet. Vor Ort können in der laut beschallten Wohnung acht Personen angetroffen werden, die in den Geburtstag eines Gastes reinfeiern wollten. Der Wohnungsinhaber zeigt sich unkooperativ und uneinsichtig. Die Veranstaltung wird aufgelöst und lediglich die beiden dort gemeldeten Personen verbleiben in der Wohnung. Sie werden als Veranstalter dieser aktuell verbotenen Feier geführt und es wird ein Strafverfahren eingeleitet. Den übrigen Gästen wird ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nach entsprechender Belehrung Folge leisten.

Gegen 23.20 Uhr wird abermals lautstarke Musik aus einer Wohnung in einem weiteren Mehrfamilienhaus in Bitburg gemeldet. Vor Ort können auf einem Balkon mehrere Personen festgestellt werden. Beim Erreichen der Wohnung befinden sich dort lediglich der Wohnungsinhaber und eine weitere Person. Auch wenn die Gesamtumstände in der Wohnung für eine größere Anzahl an Personen gesprochen haben, können keine weiteren Gäste mehr ermittelt werden. Der Wohnungsinhaber wird ausführlich über die aktuell geltenden Regelungen sowie deren Sinn und Zweck aufgeklärt. Er zeigt sich einsichtig.

Gegen 23.45 Uhr wird in der Mötscher Straße eine dreiköpfige Personengruppe festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle werden bei zwei Personen verbotene Messer sowie bei einer Person eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Es werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die in dieser Konstellation verbotene Ansammlung wird aufgelöst und allen Personen wird ein Platzverweis ausgesprochen. Hierzu wird ein gesondertes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeioberrat Christian Hamm, appelliert an die bislang noch zu sorglosen oder uneinsichtigen Personen: "Verstöße gegen die zum Schutz unser aller Familien und Mitmenschen erlassenen Maßnahmen, zur Unterbrechung von Infektionsketten, konterkarieren das vorbildliche und sehr verantwortungsvolle Verhalten der überwältigenden Mehrheit. Die Bitburger Polizei wird ihre Rolle, den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, auch gerade in diesen schwierigen Zeit weiterhin sehr konsequent wahrnehmen."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Christian Hamm, Polizeioberrat

Leiter der Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-20

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Twitter: @PolizeiTrier; #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell