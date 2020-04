Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in eine Scheune ohne Bbeute

Niersbach (ots)

Am Mittwoch, den 01.04.2020, wurde der PI Wittlich ein Einbruch in eine Scheune gemeldet. Vor Ort wurde amüsiert festgestellt, dass die Rückseite der Scheune komplett offen war, so dass ein gewaltsames Eindringen nicht erforderlich gewesen wäre. Tatsächlich aber haben der/die Täter die Verriegelung der vorderen Tür überwunden , um in die Scheune zu gelangen, die überwiegend leer stand.

