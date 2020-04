Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Manderscheid (ots)

In der Nacht von Sonntag, 29.03.2020, auf Montag, 30.03.2020, kam es am "Markt" in Manderscheid zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine momentan geschlossene Gaststätte. Die Täter versuchten hier sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, scheiterten jedoch dabei.

Wer in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise, auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion in Wittlich in Verbindung zu setzen.

