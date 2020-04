Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am Freitag den 03.04.2020 kam es in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlagen hat. Der alleinige Fahrzeuginsasse wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch den Rettungsdienst erstversorgt und in das KH Wittlich verbracht, welches der Fahrzeugführer nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte.

Im Zuge des Unfallgeschehens wurden mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs werden von der Polizeiinspektion Wittlich geführt.

