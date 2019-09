Polizei Essen

POL-E: Essen: 90-Jährige mit fieser Masche ausgetrickst - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Eine 90-jährige Bewohnerin wurde von einer unbekannten Frau erst durch eine vorgetäuschte Masche ausgetrickst, dann wurde ihr Schmuck entwendet. Vergangene Woche (4. oder 5. September) klingelte es gegen 12 Uhr an der Wohnungstür der Essenerin. Eine fremde Frau erzählte von ihrem Schicksal und fragte, ob die 90-Jährige ihr helfen würde. Von den Nachbarn habe sie bereits zu essen und zu trinken bekommen, so die Betrügerin. Die Bewohnerin hatte Mitleid mit der Fremden und holte ihr Portmonee aus der Wohnung, um ihr ein wenig Bargeld zu geben. Als die 90-Jährige sich umdrehte, befand sich die unbekannte Frau bereits in ihrem Flur. Dies kam ihr zu diesem Zeitpunkt schon sehr komisch vor. Sie übergab ihr zwei Euro, woraufhin die fremde Frau sofort die Wohnung verließ. Am Sonntag (8. September) stellte die Seniorin fest, dass ein Körbchen in ihrer Wohnung fehlte, in dem sich eine Menge wertvoller Schmuck befand. Die Frau ist vermutlich zwischen 35 und 45 Jahre alt, zirka 160cm groß und hatte schwarze Haare und dunkle Augen. Sie sprach akzentfreies Deutsch und hatte ein gepflegtes Äußeres. Die Polizei sucht Zeugen, die die beschriebene Frau in der vergangenen Woche in Huttrop (Bereich Gehrberg/Jürgengang/Erntedankweg/Hofringstraße) gesehen haben und weitere Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

