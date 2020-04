Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist an der Ostwennemarstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 15-Jährige und eine 16 Jährige an der Ostwennemarstraße. Gegen 20 Uhr saßen die beiden Frauen in Höhe der Kanalbrücke am Dattel-Hamm-Kanal auf einer Bank, als zwei Fahrradfahrer auf der gegenüberliegenden Kanalseite vorbeifuhren. Dabei zog einer der Fahrradfahrer seine Hose runter und zeigte sein nacktes Gesäß. Anschließend stellte er sein Fahrrad ab und entblößte sein Geschlechtsteil. Der Unbekannte ist zwischen 35 Jahre und 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine untersetzte Figur und dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze, knielange Shorts und einen schwarzen Kapuzenpullover. Er war mit einen Mountainbike unterwegs.

Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

