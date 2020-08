Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Lkrs. Rottweil) Dieb stiehlt Tageseinnahmen (11.08.2020)

Dunningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in einem Blumengeschäft in der Seehofer Straße, welcher abends im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr passiert sein muss. Dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei zufolge gelang der Täter auf noch unbekannter Art und Weise in das Gebäude, wo er die Tageseinnahmen sowie Wechselgeld in Höhe von mehreren tausend Euro an sich nahm. Da keine Einbruchsspuren vorhanden sind, vermutet die Polizei, dass sich der Täter möglicherweise versteckt und einschließen lassen hat oder unbefugt an einen Schlüssel gelangte. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell