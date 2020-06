Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil) - Fahrrad von Dachträger entwendet

Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil (ots)

Einen besonders dreisten Fall des Fahrraddiebstahls beschäftigt die Polizei in Oberndorf. In der Zeit von Samstag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr, wurde in der Teckstraße ein auf einem abschließbaren Dachträger eines Pkw befestigtes Fahrrad der Marke Bulls, Modell Crosstail, mit schwarzem Rahmen und weiß-blauen Streifen entwendet. Am Fahrrad befindet sich noch ein Fahrradschloss und es verfügt über keinen Radständer. Hinweise zur Tat und/oder zum Verbleib des Fahrrades erbittet sich die Polizei in Oberndorf unter der Rufnummer 07423/81010 (AM).

