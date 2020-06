Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Windegg/Lkrs. Konstanz) - Streifvorgang im Begegnungsverkehr

Windegg/Lkrs. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ist es am Sonntag um 17.41 Uhr auf der B 14 in Höhe der Abfahrt nach Raithaslach gekommen. Ein 22-jähriger Skodafahrer befuhr die B 14 von Liptingen in Richtung Windegg. In Höhe der Abfahrt nach Raithaslach kam ihm ein schwarzer Audi A 3 entgegen. Dieser geriet während der Fahrt nach links und streifte hierbei den Skoda. An letzterem entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte der Audifahrer seine Fahrt fort. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder Angaben zum flüchtigen schwarzen Audi A 3, welcher auf der linken Fahrzeugseite ebenfalls beschädigt sein müsste, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Stockach unter der Rufnummer 07771/93910 in Verbindung zu setzen (AM).

