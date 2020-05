Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Motorradfahrer bei Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Geisingen (ots)

Am Samstag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Mercedes-Benz die K 5922 von Hintschingen kommend in Richtung Kirchen-Hausen. Ein nachfolgender 59-jähriger Motorradfahrer prallte in der Folge auf diesen Pkw auf und wurde durch die Wucht des Aufpralls über das Dach des Pkw hinweg geschleudert. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Die Lenkerin des Pkw blieb unverletzt. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Laut Zeugen sollen der Pkw mit extrem langsamer Geschwindigkeit, das Motorrad mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen, Tel.: 07461/9410.

