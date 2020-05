Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gefährliches Überholmanöver

Zeugenaufruf

Konstanz-Wallhausen (ots)

Am Samstag gegen 13:10 Uhr kam es auf der Heinrich-von-Tettingen-Straße von Wallhausen kommend in Richtung Dettingen auf Höhe des Waldparkplatzes zu einem gefährlichen Überholvorgang. So soll der Fahrer eines hellen Pkw-Kombis den erforderlichen Seitenabstand massiv unterschritten haben. Gesucht werden in diesem Zusammenhang die Lenker von zwei weiteren Fahrzeugen, welche den Geschädigten zur gleichen Zeit vorschriftsgemäß überholt hatten. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Konstanz, Tel.: 07531/9950.

