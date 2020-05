Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brennende Waldhütte

Zeugensuche

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr wurde eine brennende Hütte am ehemaligen "Tribergblick" gemeldet. Nach derzeitigem Sachstand war das Dach der Hütte durch eine sich in der Hütte befindliche Grillstelle in Brand gesetzt worden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Triberg mit mehreren Fahrzeugen zugegen. Zu dem oder den Verursachern liegen derzeit keine Hinweise vor. Sachdienliche Hinweise hierzu werden erbeten an das Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724/949500

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell