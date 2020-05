Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Fahrräder von Fahrradträger entwendet - Zeugenaufruf

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern, welche am Freitagabend auf einem Parkplatz in der Überlinger Straße in Ludwigshafen entwendet wurden. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte die Gelegenheit, als der BMW der Diebstahlsopfer zwischen 21:23 Uhr und 21:47 Uhr unbeaufsichtigt abgestellt war und montierte die Räder der Marke Stevens im Wert von etwa 2000 Euro, welche lediglich gegen herabfallen gesichert waren, vom Fahrradträger ab. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, zu melden.

