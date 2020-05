Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen) Streifvorgang bei gefährlichem Überholmanöver

Wellendingen (ots)

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der L 434 ereignet hat. Ein 28-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 15:20 Uhr die Landesstraße von Schömberg kommend in Richtung Wellendingen, als er trotz Gegenverkehr zum Überholen eines Lkw ansetzte. Nur durch die schnelle Reaktion des entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer, der seinen Honda soweit wie möglich nach rechts lenkte, konnte ein Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge verhindert werden. Letztlich fuhren der überholte Lkw, der überholende Seat sowie der entgegenkommende Honda nebeneinander, wobei es zum glücklicherweise nur zum Streifvorgang zwischen den entgegenkommenden Pkw kam. Der 52-jährige Honda-Fahrer wurde hierbei durch Glassplitter leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere der überholte Lkw-Fahrer sowie ein hinter dem Honda befindlicher Motorradfahrer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

