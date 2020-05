Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparkte Autos zerkratzt - Zeugenaufruf

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Tuttlingen zu einer Sachbeschädigung am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Freizeitbades im Mühlenweg. Ein Unbekannter zerkratzte im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die komplette Fahrerseite an zwei abgestellten Pkw der Marken Ford und VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weitere Geschädigte oder Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell