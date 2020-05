Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autoinsassen werden bei Unfall leicht verletzt (28.05.2020)

Schonach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 109 zwischen Schonach und Elzach. Ein 52-Jähriger kam mit seinem Audi Q 3 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen eine Felswand. Der Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst lud das nicht mehr fahrbereite Auto auf.

