Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 2. Folgemeldung zu den Ermittlungen im Vermisstenfall Nathalie M. - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Flensburg

Humptrup (ots)

Am Samstag (31.08.19) wurde an einem Feld zwischen Humptrup und Süderlügum eine tote Person aufgefunden. Nach den Untersuchungsergebnissen der am Sonntag durchgeführten Obduktion wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Leichnam um die seit dem 17.08.19 vermisste Nathalie M. aus Stadum handelt. Ein Abgleich von individuellen Merkmalen der Leiche mit der Vermissten ergab Übereinstimmungen. Das Ergebnis eines DNA-Abgleiches steht noch aus. Weitere Untersuchungen zur Feststellung der Todesursache werden noch durchgeführt.

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde der Hund eines Spaziergängers auf den abgedeckten Leichnam aufmerksam. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und der Staatsanwaltschaft waren daraufhin mit Kräften der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin am Fundort der Leiche eingesetzt.

Bereits seit Donnerstag (29.08.19) befindet sich ein 46-jähriger Mann wegen des dringenden Verdachtes des Totschlags in Untersuchungshaft.

Wegen laufender Ermittlungen werden weitere Auskünfte nicht erteilt.

