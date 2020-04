Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, wurden am Dienstag, 14. April 2020, 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt.

Ein 50-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem VW Van die Dwoberger Straße in Richtung Oldenburger Straße. Beim Abbiegen nach links in die Landwehrstraße missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Delmenhorsters, der die Dwoberger Straße mit seinem VW in Richtung Bookholzberg befuhr.

Die beiden Autos stießen nahezu frontal zusammen und waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Im VW Van wurden die 36-jährige Beifahrerin und die Zwölfjährige, beide aus Delmenhorst, leicht verletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf 9.000 Euro beziffert.

