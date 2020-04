Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in eine Tankstelle an der B211 in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstag, 14. April 2020, gegen 00:55 Uhr, in eine Tankstelle an der B211 in Ovelgönne eingebrochen.

Unter Gewaltanwendung hebelten sie die Eingangstür des Verkaufsraumes der Tankstelle an der Meerkircher Straße auf. Im Innenraum suchten sie gezielt den Bereich der Tabakwaren auf und nahmen dort eine noch unbekannte Menge an Zigaretten an sich. Im Anschluss verließen sie das Gebäude und flüchteten mit einem weißen Pkw in Richtung Oldenburg vom Tatort.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (423857).

