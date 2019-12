Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Einbrecher kommt über Keller

Beute machte ein Unbekannter am Montag in Nattheim.

Zwischen 9 und 18 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Kellertür an einem Haus in der Rosenstraße auf. Durch die gelangte er in das Haus. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er mehrere Schränke. Er fand Bargeld und einen Laptop. Damit flüchtete er unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler suchen nun nach dem Einbrecher und fragen:

- Wer hat am Montag in Nattheim zwischen 9 und 18 Uhr in der Rosenstraße verdächtige Personen gesehen? - Wer hat am Montag in Nattheim zwischen 9 und 18 Uhr in der Rosenstraße verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden.

