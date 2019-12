Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer geflüchtet

Am Sonntag flüchtete ein unbekannter Mann bei Ulm vor der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr sah eine Polizeistreife einen VW in der Wiblinger Allee fahren. Die Beamten wollten das Auto stoppen. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Unbekannte setzte seine Flucht auf der B311 in Richtung Erbach fort. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge und gefährdete auch ein entgegenkommendes Auto. Er setzte seine Flucht in Richtung Einsingen fort. Eine Polizeistreife versuchte ihm den Weg abzuschneiden. Der VW fuhr gegen das Polizeiauto und beschädigte es. Danach fuhr er weiter. Auf der B311 im Bereich der Taubriedstraße stellte der Unbekannte sein Auto ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Donautal. Starke Polizeikräfte fahndeten nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Sie konnten den Mann nicht mehr finden. Erste Ermittlungen ergaben, dass an dem VW gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Polizei sucht nun Zeugen die die gefährlichen Überholmanöver auf der B311 beobachtet haben. Auch sollen Zeugen beobachtet haben wie der Mann zu Fuß geflüchtet ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

