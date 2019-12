Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mit Alkohol Unfall gebaut

Am Montag beschädigte ein Autofahrer seinen VW in Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 35-Jährige kurz nach Mitternacht in der Rollinstraße in Richtung Mühlweg. An einem Kreisverkehr stieß er gegen einen Bordstein und geriet ins Schleudern. Auf der Fahrbahn blieb das Auto stehen. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

+++++++ 2341240

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell