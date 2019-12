Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lebensmittel aus Pkw entwendet

Erkelenz-Golkrath (ots)

In einen Pkw, dieser war auf der Straße An der Heubahn abgestellt, drang ein unbekannter Täter am Sonntag, 1. Dezember, gegen 2.45 Uhr ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er verschiedene Lebensmittel.

