POL-UL: (HDH) Giengen - Unfallverursacher flüchtet

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Donnerstag und Samstag ein geparktes Fahrzeug in Giengen.

Ulm (ots)

Ein 56-Jähriger stellte am Samstag in der Ritterstraße einen Schaden an seinem Audi fest. Sein Auto stand von Donnerstag auf Samstag am Straßenrand. Ein unbekannter Autofahrer war dagegen gefahren. Dessen Fahrer entfernte sich unerkannt und kümmerte sich nicht um den Schaden. Den Schaden an dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

