POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Hoher Sachschaden ist am Ostermontag, 13. April 2020, gegen 20:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten entstanden.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Kombis befuhr die Vechtaer Straße von Ahlhorn in Richtung Vechta. In Höhe des Flugplatzes scherte er zum Überholen aus. Der entgegenkommende Fahrer eines schwarzen Mercedes musste nach rechts ausweichen. Der 37-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten kam mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen und schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen. An seinem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro beziffert wurde. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher und der Fahrer des überholten Fahrzeugs setzten ihre Fahrt in Richtung Vechta fort und entfernten sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (423488).

