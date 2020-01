Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Betrug durch falsche Polizeibeamte

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es in Nordhorn zu einer vollendeten Betrugstat durch sog. "Falsche Polizeibeamte". Nachdem die Täter den Geschädigten telefonisch dazu gebracht hatten Bargeld von seinem Konto abzuheben, wurde er zum Parkplatz der Filiale des Netto-Marktes an der Molkereistraße in Nordhorn gelotst. Dort legte er, etwa zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, auf Anweisung der Täter, einen Umschlag mit dem Geld auf den linken, vorderen Reifen seines grauen Pkw Audi und begab sich in den Markt. Die Täter nahmen daraufhin das Geld an sich, brachten den Geschädigten jedoch ein weiteres Mal dazu, Geld abzuheben und dieses, etwa zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, auf die gleiche Art und Weise zu deponieren. Auch dieses Geld nahmen die Täter an sich um danach unerkannt zu verschwinden. Zeugen, die Angaben zu den Abholvorgängen, dem Abholer oder anderen, relevanten Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/87-0, zu melden.

Bereits einen Tag später kam es in Nordhorn und Neuenhaus zu mindestens fünf weiteren, gleichgelagerten Versuchstaten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie insofern keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Weitere Informationen gibt es auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

