Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer angefahren

Meppen (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Goetheallee/Schillerring in Meppen gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Die Fahrerin eines weißen VW Bulli T6 befuhr den Schillerring aus Richtung Esterfelder Stiege kommend. Dabei übersah sie den Radfahrer, der den Schillerring in Richtung Goetheallee queren wollte. Die Bullifahrerin hielt kurz und setzte dann ihre Fahrt fort, obwohl der Radfahrer verletzt wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/949-0, in Verbindung zu setzen. ()

