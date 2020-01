Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Auffahrunfall mit schwer verletzter Person

Schapen (ots)

Am Donnerstag gegen 10:25 Uhr kam es in Schapen zu einem Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eines VW war auf der Speller Straße in Richtung Schapen unterwegs. Als sie rechts abbiegen wollte, erkennt dies ein hinter ihr fahrender Pkw-Fahrer zu spät und fährt auf sie auf. Der Unfallverursacher wird dabei schwer die Fahrerin des VW leicht verletzt.

