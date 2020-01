Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Pkw gerät in Brand

Samern (ots)

Ein Pkw ist am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden auf Höhe der Ortschaft Samern in Brand geraten. Ursache für den Brand ist vermutlich ein technischer Defekt. Der Pkw brannte völlig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrbahn wurde durch den Brand beschädigt und musst zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr in Bad Bentheim gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell