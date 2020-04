Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Rückblick auf das Oster-Wochenende

Delmenhorst (ots)

Die Verantwortlichen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch schauen auf ein entspanntes Wochenende zurück. Bei den verstärkten Kontrollen durch die Ordnungsbehörden und die Polizei wurde festgestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger den Vorschriften folgen und die vorübergehenden Einschränkungen akzeptiert haben.

Insgesamt mussten bislang lediglich 17 Ordnungswidrigkeiten geschrieben werden. Einige wenige Sachverhalte zeigen aber auch, dass die Notwendigkeit der Beschränkungen noch nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern erkannt wird:

So wurden bereits am Donnerstag, 09. April 2020, 15 Personen auf dem Gelände eines Angelteiches in Hude festgestellt. Das Zufahrtstor war geschlossen und mit einem Schild versehen, dass auf die Schließung durch den Landkreis Oldenburg hingewiesen hat.

Am Samstag, 11. April 2020, wurde der Polizei Brake eine 'Corona-Party' in einer Wohnung in der Mitteldeichstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten laute Musik fest und trafen drei junge Personen in der Wohnung an. Bei der Wohnung handelte es sich nicht um den Wohnsitz der 15- bis 18-Jährigen. Die Mieterin war nicht zugegen.

Am Montag, 13. April 2020, wurde der Polizei Delmenhorst ein ähnlicher Sachverhalt gemeldet. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fridtjof-Nansen-Straße drang ebenfalls Lärm. In der Wohnung konnte der berechtigte Wohnungsinhaber angetroffen werden, der Besuch zunächst unglaubwürdig verneinte. Bei der Nachschau in der Wohnung konnten dann weitere sieben junge Erwachsene angetroffen werden, die sich vor den Beamten versteckten.

Ebenfalls am Montag wurden Betretungsverbote in der Gemeinde Butjadingen überprüft. Obwohl die Strand- und Hafenanlagen mit deutlichen Hinweisschildern versehen waren, mit denen auf die Sperrung hingewiesen wurde, mussten einige belehrende Gespräche mit Ortsfremden geführt werden. In Eckwarderhörne wurden unter anderem zwei Angler aus Wilhelmshaven angetroffen und des Ortes verwiesen.

Das Fazit fällt positiv aus. Den eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurde in nahezu allen Fällen Verständnis entgegengebracht.

