Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. März 2020, von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen in der Korpernikusstraße in Vechta ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Pkw der Marke "Audi". Die komplette rechte Pkw-Seite wurde erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 24. März 2020, von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw der Marke "VW, Jetta" im Falkenweg in Vechta zusammen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag, 20. März 2020, 18.00 Uhr und Samstag, 21. März 2020, 07.30 Uhr kam es in der Straße Hüttenland zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Scheibe eines VW Golf VII, der auf einem Hof stand. Anschließend entwendete er eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 24. März 2020, kam es um 14.50 Uhr auf der Langweger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen befuhr die Langweger Straße in Brockdorf in Richtung Lohne und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. In diesem Moment wollte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf ihn überholen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf prallte die Holdorferin gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Rettungskräfte verbrachten sie nach der ersten Versorgung in ein Krankenhaus.

