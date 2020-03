Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ladendiebstahl mit einer flüchtigen Person

Am Dienstag, den 24.März 2020, um 15.09 Uhr kam es in der Aldi-Filiale an der Bahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei Täter betraten gemeinsam die Filiale. Ein bislang unbekannter Täter entnahm Zigarettenschachteln im Wert von 280 Euro aus dem Regal und steckte diese in die mitgeführte Tasche seines Mittäters. Als der Mittäter daraufhin vom Ladendetektiven festgehalten wurde, ergriff der zweite Täter die Flucht. Zur Personenbeschreibung konnte lediglich gesagt werden, dass es sich um eine männliche Person mit Glatze gehandelt hat. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 24.März 2020, um 11.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Westersteder mit seinem Lieferwagen die Altenoyther Straße in Richtung B 401. Als er nach links in den Asternweg abbiegen wollte, musste er zunächst anhalten, um den bevorrechtigten Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Eine nachfolgende, 26-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lieferwagen auf. Die Friesoytherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

